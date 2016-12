Furti e rapine in esercizi commerciali, sette arresti a Firenze

Sono in corso di esecuzione da parte della polizia di Stato otto misure cautelari emesse dal gip di Firenze, tra cui 6 arresti in carcere, uno ai domiciliari e un obbligo di dimora, nell'ambito di un'inchiesta relativa a numerosi furti e rapine in esercizi commerciali messi a segno in varie province della Toscana. I reati contestati sono associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti, furto in concorso e rapina a mano armata.