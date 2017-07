Frecciarossa fermo per tre ore in galleria, trainato a Firenze

Un Frecciarossa , rimasto bloccato per tre ore in una galleria del Mugello per un guasto, è stato poi trainato da un locomotore, a velocità ridotta, fino alla stazione di Firenze. Ai viaggiatori a bordo del convoglio, i l Salerno-Milano 9514 , sono stati procurati acqua e generi di prima necessità una volta arrivati a Santa Maria Novella, dove sono stati trasferiti su un altro Frecciarossa. Tutti avrann o il rimborso integrale del biglietto , assicura Fs.

Durante la permanenza nella galleria, parte dei passeggeri è scesa dal treno e si è posizionata su marciapiedi e "isole" di emergenza in attesa dei soccorsi. Tra alcuni viaggiatori ci sarebbero stati momenti di apprensione, per i disagi del caldo e per le ore passate nel tunnel.



Il personale di bordo ha anche chiesto della presenza sul treno di un medico perché un passeggero ha accusato un malore. Nella galleria, a causa del convoglio fermo, i treni in transito sull'altro binario hanno registrato forti rallentamenti.