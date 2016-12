00:20 - Una frana ha semidistrutto un'abitazione a Ripafratta, nel comune di San Giuliano nel Pisano. Nessuno è rimasto ferito: la famiglia che viveva nella casa travolta ha fatto appena in tempo a mettersi in salvo. Si è staccato un costone di una montagna e i detriti hanno travolto la palazzina sventrandola. Altre due famiglie, che vivono poco distante, sono stare evacuate. Tutti gli sfollati saranno assistiti per la notte dal Comune.