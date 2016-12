Frana Massa Carrara, il 28 aprile sciopero dei lavoratori del marmo

E' stato indetto uno sciopero generale del comparto del marmo per giovedì 28 aprile. Lo hanno deciso le segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, all'indomani della frana avvenuta in una cava a Carrara, in cui hanno perso la vita due cavatori. Nel settore, denunciano i sindacati, "dal 2010 hanno perso la vita 29 lavoratori, nel 2016 sono già 4 le vittime. A Carrara, negli ultimi sette mesi si sono registrati 5 infortuni mortali".