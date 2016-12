Forte maltempo nel Senese

Temporali e vento forte hanno sferzato il Senese, con decine di interventi dei vigili del fuoco. Non si registrano per fortuna feriti. La situazione più complessa è nella zona sud del Senese, tra Valdichiana e Val d'Orcia, dove alcuni fulmini hanno incendiato delle sterpaglie, anche vicino alle abitazioni, e il vento forte ha causato la caduta di tegole dai tetti. Numerosi gli alberi e i rami caduti, anche in strada.