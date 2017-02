Follonica, nomadi rinchiuse in un gabbiotto dei rifiuti: tre denunciati

Montano le polemiche su Facebook dopo che tre dipendenti della Lidl di Follonica (Grosseto) hanno rinchiuso due donne nomadi in un gabbiotto dei rifiuti e hanno ripreso con un telefonino le loro urla per poi postare la bravata sul social network. I tre lavoratori sono stati denunciati per sequestro di persona dai carabinieri a cui le due donne si erano rivolte dopo essere state liberate. Intanto la Lidl Italia ha preso le distanze dal gesto.