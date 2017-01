Firenze, voragine Lungarno: la Procura chiede l'archiviazione

La Procura di Firenze ha chiesto al gip di archiviare l'inchiesta sul crollo di Lungarno Torrigiani, la voragine che il 25 maggio si aprì in pieno centro a causa di un tubo dell'acquedotto rotto. Non ci furono vittime ma gravi danni materiali. La Procura ritiene tuttavia che non sia possibile individuare i responsabili e sottolinea le condizioni di vetustà diffusa della rete idrica cittadina e chiede dunque l'archiviazione.