Firenze: uccide a colpi di fucile moglie e figlia disabile e poi si toglie la vita

Avrebbe ucciso la moglie e la figlia disabile di 44 anni sparando con un fucile da caccia, prima di rivolgere l'arma contro se stesso. E' successo in un appartamento a Firenze, nella periferia di Brozzi. I pompieri sono intervenuti per l'apertura della porta, poiché la famiglia non rispondeva ad alcuni amici che stavano cercando di contattarla.