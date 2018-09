Firenze, studentessa picchiata e violentata: fermato un senzatetto

Non appena l'uomo si è allontanato, la 21enne ha chiamato la polizia e poco dopo è stata accompagnata in ospedale, dove le sono state riscontrate lesioni su diverse parti del corpo.



L'uomo fermato, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe abbandonato un marsupio con i suoi documenti sul luogo della violenza. I poliziotti lo hanno rintracciato in uno stabile abbandonato non lontano da dove avrebbe aggredito la ragazza.