Firenze, spari anche contro la ditta dell'imprenditore amico di Renzi

Si pensa che i colpi siano stati sparati tra l'1,30 e le 4 di notte: tre proiettili hanno danneggiato un'insegna della ditta, altri due hanno raggiunto una vetrata dello stabile. Era sempre nei pressi della ditta che era parcheggiata l'auto dell'imprenditore, contro cui sono stati sparati alcuni colpi la mattina. A occuparsi dei rilievi balistici sono i carabinieri.



Bacci è stato intervistato sull'episodio dell'auto da alcuni quotidiani, ai quali ha detto che non era in azienda al momento dell'episodio, spiegando di non riuscire a trovare un motivo dell'accaduto e di non aver mai ricevuto minacce. "Non riesco a pensare a niente - ha detto - perché io sono una persona per bene e non ho niente da temere".