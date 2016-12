Firenze, spara in testa all'ex amicoVittima aggressione in gravi condizioni

Gli investigatori stanno scavando su una vecchia lite, sembra di tre anni fa, per risalire al movente dell' aggressione. Da quel contrasto i due, entrambi abitanti a Campi Bisenzio (Firenze) e che si conoscono fin da bambini, hanno interrotto i rapporti.



Viggiano è stato ripreso dalle telecamere del circolo. E' stato visto guardare da fuori, attraverso una finestra, all'interno e, individuato Collini che cenava in compagnia, è entrato. Viggiano ha quindi estratto la pistola dal giubbotto ed ha esploso da distanza ravvicinata sei colpi. Quattro sono andati a segno. Due proiettili hanno raggiunto l'ex amico alla testa; l'altro no), due alla schiena e si sono fermati all'altezza dell'addome senza fuoriuscire.



Nel parapiglia generale, il giovane è scappato a piedi ma è stato riconosciuto dai presenti. I carabinieri verso le 2.30 lo hanno rintracciato a casa, dove vive coi genitori. Era seduto sul divano. Non ha opposto resistenza all'arresto. Non ha detto niente, non ha dato spiegazioni. L'arrestato lavora nella ditta di abbigliamento di famiglia. Il ferito è operaio in un'altra azienda della zona.