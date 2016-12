Firenze, soccorre un uomo che finge un malore: derubata della pensione

La 74enne era stata a Ponte a Greve a ritirare i contanti presso l'ufficio postale e aveva riposto i soldi, contenuti in una busta, dentro la borsa. Quando è arrivata a casa, in via Baccio da Montelupo, è stata seguita nell'ingresso del palazzo da un uomo, il quale ha finto di accusare un malore, accasciandosi sul pavimento.



L'anziana l'ha avvicinato per aiutarlo, poi l'uomo ha finto di riprendersi e si è allontanato. La donna si è poi accorta che nella borsa non c'erano più i soldi.