Firenze, scossa di terremoto 3.7: tremano gli edifici

Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita intorno alle 3 in Toscana, in particolare a Firenze e nel Chianti. I Vigili del Fuoco hanno indicato una magnitudo del 3.7 con epicentro tra Firenze e San Casciano. Non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma molta paura. A Firenze molte persone sono state svegliate dal sonno, anche ai piani bassi degli edifici.