Firenze, scambio di tubi in sala operatoria: paziente in coma

Un danno irreversibile al cervello, il coma vegetativo e una vita rovinata per sempre. È ciò che è successo all’ospedale Careggi di Firenze a un uomo sposato e padre di due figli, che lo scorso 10 febbraio è stato vittima di un gravissimo errore in sala operatoria, per colpa dello scambio di tubi durante l’attivazione della macchina che regola la circolazione extra-corporea. Attualmente, il paziente sta svolgendo le cure di riabilitazione in un centro specialistico di Roma, mentre la famiglia combatte una battaglia per un adeguato risarcimento.