Firenze, salta l'aria condizionata:Uffizi costretti a chiudere la galleria

Svariate decine di persone già in fila per visitare la galleria, ha spiegato Schmidt, sono state avvertite della chiusura e invitate a tornare più tardi. Quanto alle cause del guasto, ha affermato il direttore, si è esaurita tutta l'acqua delle riserve del sistema di condizionamento.



La direzione ha quindi fatto sapere su Twitter che gli uffizi sono "chiusi per guasto all'impianto di condizionamento. Ci scusiamo per il disagio. Domani 5agosto saremo regolarmente aperti!". Inizialmente era stata ipotizzata la riapertura al pubblico nel pomeriggio di venerdì, ma evidentemente reimmettere l'acqua, portata con una cisterna, nel sistema di condizionamento non è bastato per fare ripartire l'impianto immediatamente.