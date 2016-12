23:41 - Un incendio si è sviluppato in un'azienda di vernici alla periferia sud di Firenze, nella zona di Rovezzano. Nel corso delle operazioni di spegnimento un vigile del fuoco è rimasto ferito, sembra in modo non grave. Sul posto sono state fatte concentrare tutte le squadre disponibili. Nella zona si è sviluppata una densa coltre di fumo, vista anche la natura del materiale andata a fuoco.