Firenze, rintracciato e fermato il fuggitivo armato di pistola

Rolando Scarpellini, l'uomo ricercato da mercoledì a Firenze dopo le minacce alla fidanzata e a una collega di lei, è stato fermato dalla polizia e portato in questura. Sarebbe stato lui stesso a far sapere dov'era a un ispettore della polizia postale: quando gli agenti si sono presentati nel suo nascondiglio, un appartamento non distante dalla sua abitazione, Scarpellini si è consegnato senza opporre resistenza.