Firenze, pullman di turisti in fiamme sull'A1: tutti in salvo

Un pullman turistico è andato distrutto sull'A1 per un incendio. E' successo vicino a Firenze, prima dell'area di servizio Chianti, in carreggiata sud. Secondo quanto emerso, gli occupanti sono riusciti a scendere in tempo e a mettersi in salvo dopo che il conducente ha accostato su un lato. Ancora da chiarire le cause del rogo, si ipotizza che possa essere dovuto ad un'avaria al mezzo.