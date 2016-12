06:46 - Continuano le scosse di terremoto nella zona del Chianti, in provincia di Firenze. L'ultima, di magnitudo 3.5, ha avuto ipocentro a 9,3 km di profondità ed epicentro in prossimità di Barberino Val d'Elsa, Greve, Impruneta, San Casciano e Tavarnelle Val di Pesa. Altre scosse sono state registrate in serie all'alba e in tarda nottata.