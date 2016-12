Firenze, postino gettava bollette in un bosco: denunciato dai CC

Per non lavorare, invece di recapitarle ai destinatari gettava le bollette in un bosco a Barberino del Mugello, nel Fiorentino: un postino 27enne dipendente di una ditta privata è stato denunciato dai carabinieri per sottrazione di corrispondenza. Nell'area boschiva i militari hanno recuperato 2.500 bollette mai consegnate, emesse a partire da maggio.