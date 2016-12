Firenze, operaio ventenne cade da un'impalcatura: è grave

Un operaio ventenne è rimasto ferito gravemente cadendo da un'impalcatura a un'altezza di circa sei metri. E' successo in un'azienda di Barberino di Mugello (Firenze). Il giovane era salito sulla struttura per verificare lo stato dell'arte di alcuni lavori ma, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto nel vuoto. Le sue condizioni sono apparse subito serie: il 20enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Careggi.