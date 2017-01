Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trentʼanni di carcere 1 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 2 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 3 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 4 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 5 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 6 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 7 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 8 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 9 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 10 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 11 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 12 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 13 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 14 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 15 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 16 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 17 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 18 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere 19 di 19 Ansa Ansa Delitto Ashley, Cheik Diaw condannato a trent'anni di carcere leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 27enne è stato condannato anche al pagamento di 450mila euro complessivi di provvisionale a favore della madre, del padre e della sorella di Ashley, costituitisi parte civile.



Il senegalese, difeso dagli avvocati Federico Bagattini e Antonio Voce, era finito a processo a seguito del decreto di giudizio immediato emesso dal gip di Firenze Matteo Zanobini, il quale aveva accolto la richiesta della procura di Firenze in base all'evidenza della prova emersa dalle indagini.



La difesa: "Ricorreremo in appello" - I legali di Cheik Diaw hanno annunciato il ricorso in appello. "C'è molto lavoro da fare - ha affermato Federico Bagattini - dobbiamo essere più convincenti per arrivare a un'assoluzione". "Si tratta di una sentenza negativa per noi - ha aggiunto - l'unica consolazione è che è stata esclusa l'aggravante della crudeltà. Abbiamo fatto bene a seguire il rito ordinario, la pena sarebbe stata identica nell'abbreviato".



Fratelli di Cheik: "Colpevole è ancora libero" - "Sono convinto che mio fratello sia innocente al cento per cento, il colpevole e' ancora fuori in giro". Lo ha detto il fratello di Cheik, aggiungendo: "Non hanno cercato la verità ma la verità verrà fuori. Adesso andrò a trovare mio fratello in carcere, lo tranquillizzerò e gli dirò che gli avvocati stanno continuando a lavorare in vista dell'appello".