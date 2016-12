Firenze, ok a stato d'emergenza

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, firmerà lunedì la dichiarazione dello stato di emergenza in seguito al nubifragio che ha messo in ginocchio Firenze. Lo annuncia la Regione stessa al termine di un colloquio tra il governatore e il sindaco del capoluogo, Dario Nardella. Spunta intanto l'ipotesi di utilizzare i profughi ospitati in Toscana per i primi interventi di pulizia e ripristino.