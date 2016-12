Firenze, Nardella: "Lungarno Torrigiani è stato messo in sicurezza"

"Nelle vie vicine a Lungarno Torrigiani abbiamo ripristinato la viabilità e messo in sicurezza la zona, la spalletta è controllata minuto per minuto da un radar speciale e resta stabile". Il sindaco di Firenze Dario Nardella lo afferma in un post su Facebook dopo il cedimento lungo il fiume per la rottura di una tubatura. "L'acqua è stata dragata tutta - precisa -, una gru sta rimuovendo le auto e presto sarà possibile rientrare nelle case evacuate".