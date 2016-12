Firenze: morta imbavagliata, marito si suicida e lascia confessione

E' stato trovato morto impiccato Luigi Benelli, 71 anni, marito della donna uccisa dopo essere stata imbavagliata in casa sua, a Firenze, giovedì 21 aprile. I carabinieri del capoluogo toscano dicono che l'uomo si è suicidato e in un biglietto ammetterebbe le sue responsabilità per l'omicidio della moglie, Annalisa Bartolini, 67 anni. Il cadavere di Benelli è stato rinvenuto in un podere, poco fuori dalla città.