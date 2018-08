Firenze, uomo armato minaccia donna poi fugge | Polizia: "Non uscite di casa"

Un uomo di 48 anni, armato, ha aggredito per due volte una donna all'interno di un bar poi si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti. Il 48enne si sarebbe presentato in un bar all'Isolotto, dove lavora anche la sua compagna, e avrebbe aggredito una dipendente. Dopo qualche minuto sarebbe tornato con una pistola per minacciare nuovamente la donna e poi darsi alla fuga. La polizia: "Non uscite di casa".

Gli agenti stanno ricercando l'uomo in città, ma non solo. Le indagini sono partite nel quartiere Isolotto di Firenze dove vive. Su Twitter le forze dell'ordine consigliano "di non recarsi nel quartiere e, per i residenti, di non uscire di casa". La zona di via Pio Fedi, intorno al palazzo dove risiede l'uomo, che un primo tempo era stata isolata dalla polizia, è stata liberata. Secondo quanto appreso, in via Andreotti, il 48enne ha un magazzino, all'interno del quale sarebbero stati trovati alcuni bossoli.