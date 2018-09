23 settembre 2018 19:12 Firenze, Marina Abramovic colpita con una tela: fermato un uomo Lʼaggressore, un 51enne della Repubblica Ceca, è un sedicente artista già protagonista di episodi simili. Per colpire la pittrice ha utilizzato un ritratto della donna da lui stesso realizzato: "Lʼho fatto per la mia arte"

Un uomo ha aggredito, tirandole una tela in testa, l'artista Marina Abramovic mentre usciva da Palazzo Strozzi, a Firenze, dove è in corso una sua mostra. E' successo poco dopo le 13 di domenica. L'aggressore, un sedicente artista 51enne della Repubblica Ceca già protagonista di episodi simili, è stato fermato subito dopo, mentre l'artista sta bene. Il quadro usato per l'aggressione sarebbe un ritratto della Abramovic dipinto dall'uomo.

L'aggressore è lo stesso che l'11 gennaio 2018 imbrattò una statua di Urs Fischer in piazza della Signoria a Firenze: quella volta ai vigili urbani disse di essere lui il vero Fischer. "Tra la folla - ha raccontato l'Abramovic - c'era un uomo che portava con sé un dipinto raffigurante il mio volto in modo distorto. Si è avvicinato guardandomi negli occhi e gli ho sorriso pensando che fosse un regalo per me. In una frazione di secondo ho visto la sua espressione cambiare e diventare violenta, venendo verso di me molto velocemente e con forza. I pericoli arrivano sempre molto rapidamente, come la morte stessa".



"Tutto ad un tratto - ha aggiunto l'artista serba - mi ha sbattuto in testa violentemente il quadro, intrappolandomi dentro la cornice. Tutto è successo molto rapidamente. Poi le guardie lo hanno isolato e fermato e il direttore mi ha portato nel retro del bar nel cortile di Palazzo Strozzi per tranquillizzarmi. Ero sotto shock". Poi, "la prima cosa che ho chiesto è stata: voglio parlare con lui, voglio sapere perché l'ha fatto. Perché questo odio contro di me? Tutti sono rimasti molto sorpresi che volessi parlare a questa persona. Ma io sono così. Non fuggo mai dai problemi. Li affronto. Quindi lo hanno portato da me e gli ho chiesto: 'Perché l'hai fatto? Qual è il motivo? Perché questa violenza?'. Non gli avevo fatto niente. Non l'avevo mai incontrato prima. Lui ha detto: 'L'ho dovuto fare per la mia arte'. Questa è stata la sua risposta".

