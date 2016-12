Firenze, incidevano il Campanile di Giotto mentre veniva annunciata la pulitura

Per frenare l'ossessione diffusa di incidere nomi, frasi e luoghi di provenienza sui muri del Campanile, gli addetti ai lavori hanno infatti installato dei totem digitali con cui dare libero sfogo alla creatività: ciò non ha però fermato gli studenti dalla tentazione reale di lasciare il loro segno direttamente sul monumento.



L'Opera del Duomo sta ora valutando se presentare denuncia per danneggiamento nei confronti dei giovani "graffittari", tutti di origine anglosassone.