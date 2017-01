Firenze, in fiamme capannone: era il rifugio per decine di stranieri

Un incendio si è sviluppato all'interno di un capannone in disuso a Sesto Fiorentino (Firenze). La struttura era utilizzata come ricovero da circa un centinaio di extracomunitari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco: non ci sarebbero vittime, ma non si può ancora escludere che all'interno del fabbricato siano rimaste delle persone.