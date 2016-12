Firenze, firmato lo stato d'emergenza Al via pulizie, impegnati anche i profughi

E' stato firmato dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi il decreto che dichiara lo stato di emergenza per i danni provocati dal violento nubifragio che si è abbattuto sabato su alcuni quartieri di Firenze e in altre località della Toscana. Intanto sui luoghi colpiti è già impegnato un gruppo di profughi per i primi interventi di pulizia e ripristino.

"Mi sembra importante che da oggi ci siano al lavoro anche questi ragazzi - sottolinea il governatore -. E' un modo per riconoscere la nostra ospitalità e per restituire qualcosa alla città in un momento così difficile".



"L'evento di sabato sera - prosegue Rossi - non può non inserirsi in una riflessione più ampia sui mutamenti del clima su cui i meteorologi stanno richiamando la nostra attenzione. I cambiamenti climatici ci sono, sono inequivocabili, e bisogna davvero prendere sul serio quanto afferma il presidente Obama e come sottolinea Papa Francesco con la sua enciclica".



La Regione Toscana è in contatto con la Protezione civile nazionale, che nella giornata di martedì invierà a Firenze cinque ispettori.