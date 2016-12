Firenze: fiamme vicino a ospedale, evacuato parte pronto soccorso

Un incendio ha interessato i cavi elettrici in uno scannafosso all'ospedale fiorentino di Torregalli. I vigili del fuoco sono stati costretti a far evacuare una parte del pronto soccorso dello stesso ospedale: il fumo stava creando problemi nelle stanze del reparto. La situazione è sotto controllo e non dovrebbero essere necessarie ulteriori evacuazioni.