Firenze, fiamme in una palazzina: muore 72enne, due feriti

Un uomo di 72 anni è morto in un incendio divampato attorno alla mezzanotte in una palazzina di due piani nel quartiere di San Niccolò, non lontano dal centro di Firenze. La moglie di 67 anni è stata portata in codice rosso al pronto soccorso di Careggi, dov'è stata trasferita anche un'altra donna in condizioni meno gravi. Il rogo sarebbe partito da un annesso agricolo nel giardino, attaccando poi l'abitazione.