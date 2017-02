Firenze, fiamme in palazzo del centro: la gente fugge sui tetti

Notte di paura per 10 persone che per salvarsi da un incendio sono state costrette alla fuga sul tetto. E' successo in un palazzo del centro di Firenze nella notte. Tra loro i vigili del fuoco hanno soccorso un invalido e una persona anziana. Secondo le prime informazioni gli altri otto scampati alle fiamme salendo in cima all'edificio abiterebbero abusivamente nello stabile che si trova nei pressi della stazione di Santa Maria Novella.