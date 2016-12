Firenze, ferito durante una rapina

Un 29enne italiano è stato ferito con un colpo di pistola a Prato (Firenze) nel corso di un tentativo di rapina. L'uomo ha reagito a tre banditi che, per liberarsi di lui e coprirsi la fuga, gli hanno sparato a una gamba. I banditi sono fuggiti con la sua auto. E' ricoverato in ospedale ed è sotto shock ma le sue condizioni non sono gravi.