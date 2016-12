Firenze, ferito a colpi di pistola

Un fiorentino di 24 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Careggi dopo essere stato ferito da colpi di pistola mentre si trovava in un circolo ricreativo a San Piero a Ponti, nel comune di Campi Bisenzio (Firenze). L'aggressore è riuscito a fuggire ma sarebbe stato però riconosciuto come un conoscente della vittima e i carabinieri, che si occupano del caso, lo stanno cercando.