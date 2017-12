Firenze, droga e violenta una 20enne: fermato somalo in regola

Avrebbe aggredito e violentato una ventenne in strada a Firenze dopo averla drogata. Con questa accusa un giovane somalo, in Italia con regolare permesso di soggiorno, è stato fermato dalla polizia dopo la denuncia della vittima, un'italiana, che ha riconosciuto il suo aguzzino in un gruppo di stranieri. L'uomo, Ibrahim Ali Hanad, era già noto alle forze dell'ordine per altri reati di rapina, lesione, resistenza a pubblico ufficiale.