Firenze, diverse persone intossicate dal monossido di carbonio

I vigili del fuoco assieme al 118 sono intervenuti in via de' Vespucci a Firenze per un soccorso a persone per una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Una donna e la figlia sono già state prese in carico dal 118. Altre ambulanze sono state mandate sul posto poiché potrebbero esserci altre persone intossicate. Da stabilire la causa delle esalazioni, ma non si esclude il malfunzionamento di una stufa per riscaldarsi.