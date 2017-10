Firenze, crollo in Santa Croce: si indaga per omicidio colposo

La procura di Firenze ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per la morte nella Basilica di Santa Croce di un turista spagnolo a causa del distacco di un frammento che lo ha colpito alla testa. Il fascicolo, al momento, è contro ignoti. Intanto è stata portata all'interno della chiesa una gru per consentire ai tecnici di effettuare le verifiche del caso e le operazioni di messa in sicurezza.