Firenze, coppia di anziani trovata morta in casa: rintracciato il figlio

La fugaL'uomo, hanno spiegato i militari, era in stato confusionale, pronunciava frasi sconnesse. E' stato poi portato al comando provinciale di Firenze per essere interrogato dal pm Massimo Lastrucci, alla presenza di un avvocato difensore d'ufficio. Sempre in base a quanto appreso, il 43enne ha due dita fasciate: gli inquirenti stanno verificando come possa essersi ferito.



Secondo quanto spiegato da alcuni conoscenti, il 43enne, che da qualche mese lavorava in un'azienda del cotto dell'Impruneta, sembra che da alcuni giorni avesse interrotto la terapia farmacologica a cui era sottoposto per la sua patologia. Sul posto oggi anche uno dei parroci dell'Impruneta e l'assessore al sociale Laura Cioni che ha confermato, parlando con i giornalisti, che il 43enne era in cura presso i servizi psichiatrici ma che non era seguito da quelli sociali del Comune.



L'altro figlio di Capecchi è rimasto a lungo davanti alla palazzina dove abitava il padre, ex dipendente della società del trasporto pubblico fiorentino Ataf, circondato da amici e vicini.