Firenze, coppia di anziani trovata morta in casa: probabile duplice omicidio | Rintracciato il figlio

Il delitto Secondo i primi rilievi medico legali, la morte risalirebbe alla notte. A dare l'allarme, poco prima di mezzogiorno, un altro figlio, che non abitava con la coppia, arrivato a casa del padre perché quest'ultimo non rispondeva al telefono. Entrambe le vittime avrebbero ferite da arma da taglio.

La fugaIl figlio 43enne è fuggito con l'auto di famiglia, una Panda, che è stato ritrovata lungo il tratto autostradale dell'A1, all'altezza di Calenzano (Firenze), parcheggiata sulla corsia di emergenza. Secondo quanto spiegato dai carabinieri, l'uomo è stato rintracciato in un boschetto proprio nei pressi della località toscana. Era in stato confusionale e non avrebbe opposto resistenza.



Il 43enne è stato quindi portato alla caserma del comando provinciale dell'Arma a Firenze per essere interrogato: gli inquirenti spiegano che si devono effettuare una serie di accertamenti per stabilire "se effettivamente l'uomo abbia avuto responsabilità nel duplice omicidio".