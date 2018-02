Firenze, con l'auto del nonno fa record di multe: 177 infrazioni in cinque anni

Centosettantasette multe collezionate in cinque anni per quasi 16mila euro da pagare. A infrangere il codice della strada in maniera recidiva uno spagnolo 36enne, domiciliato a Firenze, che guidava l'auto, con targa spagnola, intestata al nonno, un 89enne residente in Spagna. Il giovane è stato smascherato quando si è recato a ritirare la vettura rimossa per parcheggio irregolare. Dalla banca dati sono emerse le sanzioni per passaggi in Ztl e corsie preferenziali e superamento del limite di velocità: un record.