Firenze, colpisce ancora l'"arrampicatore" seriale: 50enne sale sull'impalcatura del Duomo per protesta

E' stato il gesto di un disperato, non nuovo al clamore per fatti simili, quello di un 53enne che è salito sull'impalcatura allestita sul retro del Duomo, a Firenze, per protestare e richiamare l'attenzione sulla sua condizione economica. L'uomo, che per un paio d'ore ha tenuto tutti con il fiato sospeso, minacciando il suicidio perché senza lavoro e sotto sfratto, è sceso dopo aver parlato con il sindaco di Scandicci, suo paese di residenza.