Firenze, chiuso il Vasariano: è insicuro e fa troppo caldo

"Con effetto immediato", la direzione delle Gallerie degli Uffizi ha sospeso le visite "per gruppi" nel Corridoio Vasariano, inagibile anche per il caldo. Al momento, non è stata indicata una data di riapertura. La decisione è stata disposta dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco a seguito di "un esposto sulle condizioni di sicurezza attuali dell'ambiente", presentato alla Prefettura, e al conseguente sopralluogo degli stessi Vigili del fuoco.

Il Corridoio Vasariano a Firenze Il Corridoio Vasariano è un percorso sopraelevato che a Firenze collega Palazzo Vecchio con Palazzo Pitti passando per la Galleria degli Uffizi e sopra il Ponte Vecchio. Fu realizzato in soli 5 mesi per volere del granduca Cosimo I de' Medici nel 1565 dall'architetto Giorgio Vasari. Il Corridoio Vasariano può essere visitato solo su appuntamento.

Troppo caldo per le opere e le persone - Inoltre le temperature eccezionalmente alte di questi giorni, che oltrepassano i limiti regolamentari per visitatori e custodi, rendono "comunque inagibile" l'ambiente e confermano, si spiega nel comunicato del museo, la giustezza della scelta di rimuovere le opere pittoriche dal suo interno a causa delle condizioni climatiche non favorevoli per la loro conservazione.



Ad annunciare la rimozione, recentemente, è stato il direttore Eike Schmidt, nell'ambito di una operazione di riorganizzazione degli spazi del Vasariano.