Firenze, cade rivestimento muro bagno degli Uffizi: ferita turista

Una turista è rimasta ferita a un piede in seguito al crollo di parte del rivestimento in travertino del muro di un bagno degli Uffizi di Firenze. E' accaduto mercoledì 2 maggio. Tutto il piano interrato del museo, dove si trova il bagno, è stato chiuso. Secondo il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, "dai controlli periodici non emergevano criticità, ma ora dall'esame del materiale ceduto è stato appurato che lavori fatti 20 anni fa furono scadenti".