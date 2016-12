Firenze, brucia discarica: si alza una colonna di fumo nero

Un rogo sprigionatosi in una discarica vicina all'ex inceneritore di San Donnino, nel Fiorentino, ha sprigionato una colonna di fumo nero visibile da diversi chilometri di distanza, nella Piana fra Firenze e Prato. Secondo i vigili del fuoco, a innescare l'incendio sono stati due cumuli di rifiuti, che hanno preso fuoco probabilmente per cause accidentali. Sull'episodio sono comunque in corso accertamenti.