Firenze, bambino di 22 mesi stroncato da meningite di tipo C

I familiari del piccolo, che aveva febbre alta, si sono rivolti ai sanitari dell'ospedale di Lucca. Questi ultimi, vista la gravità della situazione e sospettando si trattasse di meningite, hanno disposto il trasferimento all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Sono state subito attivate le procedure di profilassi per i familiari del piccolo.



I decessi per meningite in Toscana - La morte del bambino al Meyer di Firenze porta a sette i decessi per meningite di tipo C nel 2016. Lo scorso anno per lo stesso ceppo di meningite si erano contati sei casi mortali. A questi si aggiungono un decesso per meningite di ceppo B e la morte, nel mese di novembre, di un paziente colpito da meningite pneumococcica. Complessivamente sono stati 60 i casi di meningite C registrati in Toscana dal 2015 a oggi, 31 lo scorso anno e 29 in quello in corso.



Un caso a Chiavari: grave una donna peruviana - Un altro caso viene segnalato in Liguria, dove una peruviana di 34 anni è stata ricoverata, in condizioni critiche, in Rianimazione all'ospedale San Martino di Genova per meningite dovuta a meningococco. La donna, che risiede a Chiavari (Genova), si è sentita male la sera di Natale. Dopo essere stata visitata al Pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna (Genova), è stata trasferita in condizioni già preoccupanti a Genova. Per ridurre i rischi di contagio familiari e persone che frequentano la casa della donna sono stati sottoposti a profilassi antibiotica.



Confermato il caso nel Napoletano - E' morto di meningite il 18enne di Agerola (Napoli), giunto mercoledì sera in gravi condizioni all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. La diagnosi è stata confermata dagli esami effettuati dal nosocomio stabiese in collaborazione con l'ospedale Cotugno di Napoli, che hanno accertato la positività per "neisseria meningitidis". A comunicarlo è l'Asl Napoli 3 Sud alla quale fa capo l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.