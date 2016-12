Firenze, auto travolge bici e pedoni: tra feriti bimbo di 20 mesi

Un anziano alla guida di un'auto ha travolto una bicicletta su cui viaggiavano un 41enne e il suo bimbo di 20 mesi. L'incidente è avvenuto in pieno centro a Firenze. Poi, forse nel tentativo di scappare, l'uomo ha proseguito la sua corsa colpendo altri due pedoni, finendo contro una vettura e scaraventandola contro un negozio. Il piccolo ha riportato ferite al volto. Nessuna delle persone travolte risulta in gravi condizioni.

Il bimbo, caduto a terra dalla bici dopo un volo di diversi metri, ha riportato ferite al volto. E' stato portato al pediatrico Meyer, dove in base agli esami eseguiti i medici hanno escluso traumi gravi. Fuori pericolo di vita anche il padre, che ha riportato un trauma cranico.



Dopo aver travolto padre e figlio, la vettura impazzita ha urtato un taxi e quindi un'auto in sosta e alcuni pedoni, prima di colpire un'ultima vettura che dal colpo è stata mandata a schiantarsi contro la vetrina di un negozio. Nella carambola sono rimasti feriti, in modo non grave, un passeggero e il conducente del taxi, oltre a un pedone. Il conducente dell'auto fuori controllo, una Bmw grigia, è stato portato in ospedale in stato di shock.