Firenze, auto falcia passanti: tra i 3 indagati anche chi parcheggiò l'auto in divieto

Colpo di scena nel corso delle indagini sul carambolesco incidente stradale a Firenze che ha causato la morte di un pedone, la 78enne Paola Nicolucci. Risultano indagate tre persone: due sono i conducenti delle vetture che si sono scontrate su viale Matteotti, finendo poi sul marciapiede e uccidendo sul colpo l'anziana; il terzo è il proprietario di un'auto lasciata in divieto di sosta. Il reato è di omicidio stradale. In attesa di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, si attendono i risultati dell'autopsia.

Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, l'anziana sarebbe morta colpita da un semaforo, abbattuto da una delle due vetture carambolante sul marciapiede dopo essersi scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre procedevano nella stessa direzione lungo viale Matteotti. Il pm Filippo Focardi, titolare delle indagini, affiderà l'incarico a un perito che dovrà ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.