Sono saliti anche sul tetto di un'edificio, per sfuggire inutilmente alla cattura, i due dei ricercati dalla polizia nell'ambito dell'operazione a Firenze per l'attentato di Capodanno, in cui è rimasto gravemente ferito l'artificiere Mario Vece (ultima immagine nella fotogallery). La zona è stata subito isolata dalla polizia.

Fermi anche per attentato a caserma Cc - Cinque degli anarchici destinatari delle misure sono i presunti autori del grave attentato del 1 gennaio scorso, mentre altri 3 sono stati fermati per l'attentato del 21 aprile scorso contro una caserma dei carabinieri a Rovezzano, colpita dal lancio di una molotov. Oltre che a Firenze, due dei fermi sono stati eseguiti a Roma e Lecce. Nelle operazioni sono stati coinvolti circa 200 tra poliziotti e carabinieri.



L'attentato avvenne a Firenze la mattina dello scorso primo gennaio. Fu provocato da un ordigno infilato tra le maglie della saracinesca della libreria 'Il Bargello', riconosciuta come centro culturale di destra.



La deflagrazione colpì in pieno un artificiere della questura di Firenze che si era appena avvicinato (era in giro con una pattuglia che aveva notato l'involucro inserito nella serranda) ed aveva cominciato ad esaminare la bomba. L'ordigno aveva un timer. Nell'attentato l'agente ha perso l'occhio destro e ha subito l'amputazione della mano sinistra.



