Firenze, aggredita Marina Abramovic: fermato un uomo

Un uomo ha aggredito, tirandole una tela in testa, l'artista Marina Abramovic mentre usciva da Palazzo Strozzi, a Firenze, dove è in corso una sua mostra. E' successo poco dopo le 13 di domenica. L'aggressore, un un sedicente artista 51enne della Repubblica Ceca già protagonista di episodi simili, è stato fermato subito dopo, mentre l'artista sta bene. Il quadro usato per l'aggressione sarebbe un ritratto della Abramovic dipinto dall'uomo.